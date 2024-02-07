- Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriği

ABONE OL Google News Sayfamız

Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriği mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp, kazandığı seçimler dolayısıyla tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

# seçim, tebrik, azerbaycan, Sosyal

07 Şub 2024 - 21:36 DHA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

20 yaşındaki Rus öğretmene taciz davası! 11 yaşındaki çocuğa neler yapmış... mask
20 yaşındaki Rus öğretmene taciz davası! 11 yaşındaki çocuğa neler yapmış...
Rusya Harkiv’i vurdu mask
Rusya Harkiv’i vurdu
Saray duyurdu: İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı mask
Saray duyurdu: İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı
Otelde facia: Balkon çöktü çok sayıda yaralı var mask
Otelde facia: Balkon çöktü çok sayıda yaralı var
12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı mask
12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı
Gagavuzya bağımsızlığının 10. yılını kutluyor mask
Gagavuzya bağımsızlığının 10. yılını kutluyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber