Survivor'da tansiyon yükseldi! Acun'un kızması sonrası 3 oyuncu Dominik'e uçtu

Survivor All Star'da konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası yarışmaya damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere'ye sert uyarıda bulunduğu görüldü. Yaşanan gerginlik Ilıcalı'yı sinirlendirdi.
Her gün yeni bir olay yaşanan yarışmada heyecan günden güne artarken yeni bir gelişme yaşandı. Survivor’da All Star’da dengeleri değiştirecek üç isim adaya uçtu.
ÜÇ İSİM ADAYA GİTTİ
İddiaya göre, Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Dominik’e gitmek için İstanbul’dan yola çıktılar.
Son bölümlerde oldukça çekişmeli geçen yarışmada hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.