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Survivor'da tansiyon yükseldi! Acun'un kızması sonrası 3 oyuncu Dominik'e uçtu

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Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki gerilim Acun'u fena kızdırdı. İddiaya göre Avatar Atakan,Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Dominik'e girmek için yola çıktı.

Survivor'da tansiyon yükseldi! Acun'un kızması sonrası 3 oyuncu Dominik'e uçtu mask
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Survivor All Star'da konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası yarışmaya damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere'ye sert uyarıda bulunduğu görüldü. Yaşanan gerginlik Ilıcalı'yı sinirlendirdi.

Her gün yeni bir olay yaşanan yarışmada heyecan günden güne artarken yeni bir gelişme yaşandı. Survivor’da All Star’da dengeleri değiştirecek üç isim adaya uçtu.

ÜÇ İSİM ADAYA GİTTİ

İddiaya göre, Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Dominik’e gitmek için İstanbul’dan yola çıktılar.

Son bölümlerde oldukça çekişmeli geçen yarışmada hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi.

Kaynak: MYNET

# Survivor, ACUN, oyuncu, Son, İstanbul

07 Şub 2024 - 21:25 - Magazin

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