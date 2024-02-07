- Yaşam

Evden çıkanlar karşısında verdiği tepki şoke etti: Kızımın çeyizini götürüyorsunuz

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Bursa'da kötü koku ihbarı sonrası 2 katlı evden 1 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Bu sırada Merda Aydınoğlu (60), "Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek ekiplere tepki gösterip, kamyonun peşinden gitti.

Evden çıkanlar karşısında verdiği tepki şoke etti: Kızımın çeyizini götürüyorsunuz mask
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Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi 11. Sokak'ta hasta eşi Muharrem (70) ve kızı Sevda (32) ile yaşayan Merda Aydınoğlu'na (60) ait 2 katlı evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, evde çok sayıda kedi ve kilolarca çöp olduğunu gördü. Polisin durumu bildirmesi üzerine eve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

ÇÜRÜMÜŞ ETLER BULUNDU

Aydınoğlu'nun evinde ve sokakta bakımını yaptığı kediler için kaynattığı kemik suyu ve etlerin çürümesi nedeniyle de yoğun bir koku oluştuğu, çöplerin ortasında da yer sofrası kurulduğu görüldü. İzinlerin ardından temizlik yapan ekipler, evden 1 kamyon çöp çıkardı.

'KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ GÖTÜRÜYORSUNUZ'

Bu sırada ekipleri engellemek isteyen Merda Aydınoğlu, "Benim kızımın çeyizlerini, tencereleri götürüyorsunuz. Olmaz böyle. Ne varsa atıyorsunuz, istemiyorum. Evimde eşya bırakmadınız, zorla benim evime giremezsiniz. Kendi eskilerimi giyerim, başkalarının kıyafetlerini ne yapayım. Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek tepki gösterdi. 

Kaynak: DHA

# Yer, Polis

07 Şub 2024 - 20:55 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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