Evden çıkanlar karşısında verdiği tepki şoke etti: Kızımın çeyizini götürüyorsunuz

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi 11. Sokak'ta hasta eşi Muharrem (70) ve kızı Sevda (32) ile yaşayan Merda Aydınoğlu'na (60) ait 2 katlı evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, evde çok sayıda kedi ve kilolarca çöp olduğunu gördü. Polisin durumu bildirmesi üzerine eve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

ÇÜRÜMÜŞ ETLER BULUNDU

Aydınoğlu'nun evinde ve sokakta bakımını yaptığı kediler için kaynattığı kemik suyu ve etlerin çürümesi nedeniyle de yoğun bir koku oluştuğu, çöplerin ortasında da yer sofrası kurulduğu görüldü. İzinlerin ardından temizlik yapan ekipler, evden 1 kamyon çöp çıkardı.

'KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ GÖTÜRÜYORSUNUZ'

Bu sırada ekipleri engellemek isteyen Merda Aydınoğlu, "Benim kızımın çeyizlerini, tencereleri götürüyorsunuz. Olmaz böyle. Ne varsa atıyorsunuz, istemiyorum. Evimde eşya bırakmadınız, zorla benim evime giremezsiniz. Kendi eskilerimi giyerim, başkalarının kıyafetlerini ne yapayım. Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA