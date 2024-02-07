Antalya'da huzur operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Antalya'da genel asayiş ve mevcut kamu düzenini sağlamak, terör örgütlerinin olası eylemlerini engellemek, taşınması yasak olan maddelerin ele geçirilmesi, aranan sahışların yakalanması için es zamanlı huzur operasyonu yapıldı.

HUZUR OPERASYONU





Uygulama kapsamında; 5 bin 387 kişi hakkında sorgulama yapıldı, 662 araç kontrol edildi, 175 işletme denetlendi, 25 şüpheli yakalandı, 16 kişi ve 8 işyerine idari işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi ve narkotik maddeler ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi