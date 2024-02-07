07 Şub 2024 - 20:33- Asayiş G:

Antalya'da huzur operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

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Antalya'da yapılan huzur operasyonunda 5 bin 387 şahış hakkında sorgulamada yapıldı.

Antalya'da huzur operasyonu: 25 şüpheli yakalandı mask
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Antalya'da genel asayiş ve mevcut kamu düzenini sağlamak, terör örgütlerinin olası eylemlerini engellemek, taşınması yasak olan maddelerin ele geçirilmesi, aranan sahışların yakalanması için es zamanlı huzur operasyonu yapıldı.

HUZUR OPERASYONU

Uygulama kapsamında; 5 bin 387 kişi hakkında sorgulama yapıldı, 662 araç kontrol edildi, 175 işletme denetlendi, 25 şüpheli yakalandı, 16 kişi ve 8 işyerine idari işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi ve narkotik maddeler ele geçirildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# kişi, araç, Antalya

07 Şub 2024 - 20:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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