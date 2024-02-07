Antalya'da huzur operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Antalya'da genel asayiş ve mevcut kamu düzenini sağlamak, terör örgütlerinin olası eylemlerini engellemek, taşınması yasak olan maddelerin ele geçirilmesi, aranan sahışların yakalanması için es zamanlı huzur operasyonu yapıldı.
HUZUR OPERASYONU
Uygulama kapsamında; 5 bin 387 kişi hakkında sorgulama yapıldı, 662 araç kontrol edildi, 175 işletme denetlendi, 25 şüpheli yakalandı, 16 kişi ve 8 işyerine idari işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi ve narkotik maddeler ele geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.