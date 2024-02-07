Haluk Levent'ten Birleşmiş Milletler'e ziyaret!

Sanatçı Haluk Levent, Gazze'ye yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Ayrıca Levent, sosyal medya hesabından BM'nin 9-10 Mayıs'ta Nairobideki Sivil Toplum Konferansı'nda bir konuşma yapacağını duyurdu.

Haluk Levent'in X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

''Ve Birleşmiş Milletlerdeyim. BM Küresel iletişim departmanı Sosyal Yardım Başkanı @MaherNasserUN ile buluştuk. Gazze’ye yardım için @UNRWA ile birlikte plan geliştirmeye karar verdik. Ayrıca BM nin 9-10 Mayıs’ta Nairobideki Sivil Toplum Konferansında konuşacağım.''

Kaynak: KARAR