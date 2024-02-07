07 Şub 2024 - 20:07- Gündem G:

Haluk Levent'ten Birleşmiş Milletler'e ziyaret!

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AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri için Birleşmiş Milletler'e ziyaret gerçekleştirdi

Haluk Levent'ten Birleşmiş Milletler'e ziyaret! mask
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Sanatçı Haluk Levent, Gazze'ye yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Ayrıca Levent, sosyal medya hesabından BM'nin 9-10 Mayıs'ta Nairobideki Sivil Toplum Konferansı'nda bir konuşma yapacağını duyurdu.

Haluk Levent'in X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

''Ve Birleşmiş Milletlerdeyim. BM Küresel iletişim departmanı Sosyal Yardım Başkanı @MaherNasserUN ile buluştuk. Gazze’ye yardım için @UNRWA ile birlikte plan geliştirmeye karar verdik. Ayrıca BM nin 9-10 Mayıs’ta Nairobideki Sivil Toplum Konferansında konuşacağım.''

Kaynak: KARAR

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07 Şub 2024 - 20:07 - Gündem

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