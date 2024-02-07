UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak. Milli takımın da yer aldığı B Ligi'nde torbalar şu şekilde;
1'inci torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2'nci torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3'üncü torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4'üncü torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan
UEFA Uluslar Ligi 2024/2025 sezonu, 5-7 Eylül 2024 tarihinde oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak. Grup aşaması, 17-19 Kasım 2024 tarihindeki maçlarla sona erecek. Play-off ve A Ligi Çeyrek Final maçları, 20-25 Mart 2025'te; A Ligi Final turnuvası ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.