UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak. Milli takımın da yer aldığı B Ligi'nde torbalar şu şekilde;



1'inci torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2'nci torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3'üncü torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4'üncü torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

UEFA Uluslar Ligi 2024/2025 sezonu, 5-7 Eylül 2024 tarihinde oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak. Grup aşaması, 17-19 Kasım 2024 tarihindeki maçlarla sona erecek. Play-off ve A Ligi Çeyrek Final maçları, 20-25 Mart 2025'te; A Ligi Final turnuvası ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: DHA