Lise öğrencilerinin kavgasında bıçaklar konuştu

Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA