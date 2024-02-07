- Asayiş

Lise öğrencilerinin kavgasında bıçaklar konuştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da bir lisenin 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Lise öğrencilerinin kavgasında bıçaklar konuştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, sağlık, Gelen, sevk

07 Şub 2024 - 19:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'da korkunç olay! İşyerinin önünde ölü bulundu mask
Antalya'da korkunç olay! İşyerinin önünde ölü bulundu
Bilirkişi raporundan 'ihmaller zinciri' çıktı mask
Bilirkişi raporundan 'ihmaller zinciri' çıktı
4 yılda 4 kez doğum yapan kadın, bebekleri hastaneye bırakıp kaçtı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor mask
4 yılda 4 kez doğum yapan kadın, bebekleri hastaneye bırakıp kaçtı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı mask
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı
Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi mask
Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber