Feci kaza! İnşaatın 6'ıncı katından düştü

Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin, ilk müdahalesinin ardından Sergen Karadağ hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Karadağ kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA