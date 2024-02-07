- Asayiş

Feci kaza! İnşaatın 6'ıncı katından düştü

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Malatya'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti.

Feci kaza! İnşaatın 6'ıncı katından düştü mask
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Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin, ilk müdahalesinin ardından Sergen Karadağ hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Karadağ kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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07 Şub 2024 - 19:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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