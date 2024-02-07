Sahte ilanlarla onlarca vatandaşı dolandırdılar

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ürünlerle ilgili sahte ilanlar üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'kapora' ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çanakkale şehir merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SİM kart, 1 SİM kart adaptörü ve 9 banka kartına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.