- Asayiş

Sahte ilanlarla onlarca vatandaşı dolandırdılar

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Çanakkale'de uygulamalar üzerinden sahte ilan vererek 'kapora' adı altında para aldıkları kişileri dolandıran 9 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte ilanlarla onlarca vatandaşı dolandırdılar mask
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ürünlerle ilgili sahte ilanlar üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'kapora' ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Sahte ilanlarla onlarca vatandaşı dolandırdılar

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çanakkale şehir merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SİM kart, 1 SİM kart adaptörü ve 9 banka kartına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Para

07 Şub 2024 - 19:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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