Sahte ilanlarla onlarca vatandaşı dolandırdılar

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ürünlerle ilgili sahte ilanlar üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'kapora' ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çanakkale şehir merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SİM kart, 1 SİM kart adaptörü ve 9 banka kartına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA