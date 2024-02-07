Galatasaray'dan sürpriz sol bek transferi!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer döneminde eklemelerine devam ediyor. Berkan Kutlu, Vinicius Junior ve Serge Auirer'i renklerine bağlayan Cimbom, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü sol bek bölgesi için de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Bundesliga 2'de Hannover forması giyen Derrick Köhn’ü kadrosuna kattı. Cimbom, 25 yaşındaki Alman futbolcu için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Köhn, bu gece İstanbul'a gelecek ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Bu sezon Hannover'de 21 resmi maça çıkan Derrick Köhn, 3 gol atıp, 6 de asiste imza attı.

Kaynak: KARAR