07 Şub 2024 - 19:30- Spor G:

Galatasaray'dan sürpriz sol bek transferi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan sürpriz sol bek transferi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer döneminde eklemelerine devam ediyor. Berkan Kutlu, Vinicius Junior ve Serge Auirer'i renklerine bağlayan Cimbom, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü sol bek bölgesi için de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Bundesliga 2'de Hannover forması giyen Derrick Köhn’ü kadrosuna kattı. Cimbom, 25 yaşındaki Alman futbolcu için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Köhn, bu gece İstanbul'a gelecek ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Bu sezon Hannover'de 21 resmi maça çıkan Derrick Köhn, 3 gol atıp, 6 de asiste imza attı.

Kaynak: KARAR

# Galatasaray, sol bek, transfer, İstanbul, süper lig, Fenerbahçe

07 Şub 2024 - 19:30 DHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Galatasaray'dan sürpriz sol bek transferi! mask
Galatasaray'dan sürpriz sol bek transferi!
Fenerbahçe'den bir transfer daha... Bu kez Uzakdoğu'dan geliyor! mask
Fenerbahçe'den bir transfer daha... Bu kez Uzakdoğu'dan geliyor!
FourFourTwo sıraladı: Dünyanın en büyükleri arasında üç büyükler nerede yer aldı mask
FourFourTwo sıraladı: Dünyanın en büyükleri arasında üç büyükler nerede yer aldı
Yeni golcü Hwang mask
Yeni golcü Hwang
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi mask
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Alanyaspor, Fenerbahçe için hazır! mask
Alanyaspor, Fenerbahçe için hazır!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber