Şahin'in ekibi yardıma koştu

Klimadan kaynaklı çıktığı bildirilen yangından anne Şerife Tekin ve oğlu zor kurtulmuş ve yaşadıkları ev kullanılamaz hale gelmişti.

Eşi ve çocuğu ile dışarıda kalan ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şerife Tekin’e moral veren Şahin’in çalışma arkadaşları “Önemli olan can kaybının ve yaralanmanın olmaması, Allah’ın izni ile ihtiyaçlar tamamlanır. Her zaman mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandılar.