07 Şub 2024 - 18:57- Gündem G:

Şahin'in ekibi yardıma koştu

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in ekibi, sabah saatlerinde Avsallar Mahallesindeki bir evde klimadan kaynaklandığı bildirilen yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Şahin'in ekibi yardıma koştu mask
Şahin'in ekibi yardıma koştu
Şahin'in ekibi yardıma koştu
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Klimadan kaynaklı çıktığı bildirilen yangından anne Şerife Tekin ve oğlu zor kurtulmuş ve yaşadıkları ev kullanılamaz hale gelmişti.

Eşi ve çocuğu ile dışarıda kalan ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şerife Tekin’e moral veren Şahin’in çalışma arkadaşları “Önemli olan can kaybının ve yaralanmanın olmaması, Allah’ın izni ile ihtiyaçlar tamamlanır. Her zaman mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

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07 Şub 2024 - 18:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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