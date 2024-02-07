Şahin'in ekibi yardıma koştu

Klimadan kaynaklı çıktığı bildirilen yangından anne Şerife Tekin ve oğlu zor kurtulmuş ve yaşadıkları ev kullanılamaz hale gelmişti.
Eşi ve çocuğu ile dışarıda kalan ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şerife Tekin’e moral veren Şahin’in çalışma arkadaşları “Önemli olan can kaybının ve yaralanmanın olmaması, Allah’ın izni ile ihtiyaçlar tamamlanır. Her zaman mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandılar.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.