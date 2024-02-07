Mehmet Şahin, Alanya hal esnafıyla buluştu

Ekip arkadaşları ile birlikte Alanya halinde esnafı tek tek selamlayan Şahin, esnaf ziyaretinden sonra kahvaltılı istişare toplantısında da hal esnafının ve Alanya'nın çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili dilek ve görüşlerini aldı.

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ BİLİYORUZ. ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Toplantıda projeleri ile ilgili de bilgi veren Şahin, “Çocukluk yıllarımda sandık çakarak evimin iaşesine katkıda bulunduğum Alanya toptancı haline Alanya belediye başkan adayı olarak gelmek bugün beni ayrıca gururlandırdı. Her zaman olduğu gibi her sektörden esnafımızın ve Alanya’mızın sorunlarının çözümü konusunda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Üzerimize düşeni fazlası ile yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Şahin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Eski günleri de yad etmemize vesile olan bu güzel davetleri ve misafirperverlikleri için Alanya Hal Dernek Başkanımız Adem Kaya ile yönetimine, Alanya Hal Müdürümüz Gazi Ökten ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim, ülke ekonomisine can suyu olan tüm emekçi esnafımıza, tüccarlarımıza ve çiftçilerimize helalinden bol kazançlar nasip etsin inşaAllah” ifadelerini kullandı.

ŞAHİNE’E İNANIYORUZ

Alanya toptancı haline ziyareti için memnuniyetlerini dile getiren hal esnafları “Şahin, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı döneminde en çok yanımızda olan başkandı. Bizlere kapısını her zaman açık tuttu. Yeri geldi bizlerin sorunları ile bizden çok ilgilendi. Sorunlarımızı çözmek için konuyu her mecraya taşımaktan imtina etmedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Alanya’mız için üzerine düşeni fazlası ile yapacağından hiçbir şüphemiz yok.” sözlerini kullandılar.

Kaynak: Haber Merkezi