07 Şub 2024 - 18:43- Magazin G:

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında güzel haber

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirip iki defa ameliyat olmuştu. Oyuncunun sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında güzel haber mask
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Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberler var. Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmiş ve ardından iki ameliyat geçirmişti. Ancak, son gelişmelere göre sağlık durumuyla ilgili olumlu bir seyir görülüyor.

Hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Tanrıöğen'in beyin ve beyin zarları arasında oluşan kanamanın tedavi ve iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti. Yoğun bakım sürecinin ardından, Tanrıöğen'in klinik durumunda olumlu gelişmelerin görülmesiyle birlikte 6 Şubat 2024 Salı günü hasta odasına alındığı açıklandı.

Tedavinin devam edeceği ve ziyaretçi kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği ifade edildi. Tanrıöğen'in sağlık durumunun iyileşme yolunda olması sevenlerini sevindirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Hastamız Settar Tanrıöğen'in beyninde ortaya çıkan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında oluşan (subaraknoid) kanamayla ilgili tedavi ve iyileşme süreci devam etmektedir.

26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yoğun bakım servisimizde tedavi edilen hastamız, klinik durumunda görülen olumlu gelişmeler ve risklerinin azalması nedeniyle 6 Şubat 2024 Salı günü hasta odasına alınmıştır.

Hastamızın tedavisi hasta odasında sürdürülecek ve ziyaretçi kısıtlamasına bir süre daha devam edilecektir."

Kaynak: KARAR

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07 Şub 2024 - 18:43 - Magazin

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