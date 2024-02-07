İYİ Parti Alanya'da bir istifa daha

DİDEM Dim Özaltın, açıklamasında şunları söyledi: "Değerli partili büyüklerim, birlikte yol yürüdüğüm İYİ Partili arkadaşlarım ve Alanya halkımız, kurulduğu günden bugüne kadar içerisinde bulunduğum İYİ Parti yerelde ve genelde çokça çalkantılı dönemler geçirdi. Tüm bunlar olurken gidenin arkasından hiçbir zaman saygısızlık etmeden, gelene de kucak açarak partinin bütünlüğü ve var oluşu adına bir duruş sergiledim. Yaşanan pek çok olumsuzluğun her zaman parti içerisinde çözülmesi gerektiğine, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek şekilde kamuoyuna yansımaması gerektiğine inandım. Ancak zaman içerisinde gördüm ki herkes kendi derdine düştü, değerler; şahsi çıkarlar uğruna hiçe sayıldı. Bugün dönüp baktığımda ortak değerlerimizin yok edildiğini görmekteyim.

Alanya'ya farklı yollarla hizmet vermiş bir ailenin evladıyım. Ailemden aldığım ahlak ve eğitimle amacım doğduğum, büyüdüğüm memleketime hizmet etmek oldu. Hiçbir zaman şov yapmadım. Prim kazanmak, birilerine iyi görünmek için hesap içinde olmadım. Vatandaşlarımızın oylarıyla aldığım Meclis Üyeliği görevimi asla bir basamak olarak görmedim. Etiket peşinde koşmadım. Görev sürem boyunca, bildiğim doğruyu çekinmeden savundum. Bana ya da bilgim dahilinde partimize ulaşan herkese elimden geldiğince çözüm olmaya çalıştım. Nihayetinde insanım, illaki eksiklerim olmuştur fakat, tamamladıklarım yetmedi.

Alanya'da İYİ Parti'yi temsilen 2019 yılından beri görev yapmakta olan meclis üyelerinden büyük bir kısmı uzun süredir yok sayılmış, parti yönetimi ve üyeleri ile bağlantımız koparılmış, meclis üyeliği itibarsızlaştırmaya çalışılmıştır. Ne yazık ki önceki dönemler bizlere karşı sergilenen bu tutum, bugünün İYİ Parti’nin başka organlarına da yansımış bulunmaktadır. Süreçte yaşanan pek çok şey parti kimliği ve siyasi ahlaktan gitgide uzaklaşmaktadır.

Bu nedenlerle başta kendime olan saygımı korumak ve emeği yok sayan sistemde basamak olmamak adına İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi