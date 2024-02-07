- Asayiş

Tarlayı satın almak isterken canından oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, satın almak istediği tarlayı incelerken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan Kamil Yıldız (60), hayatını kaybetti.

Tarlayı satın almak isterken canından oldu mask
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Oğlu Ahmet Yıldız ile birlikte satın almak için incelemeye geldiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metre yuvarlandı. Ahmet Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Jandarma, sağlık, ilgili, sevk

07 Şub 2024 - 18:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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