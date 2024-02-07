Tarlayı satın almak isterken canından oldu

Oğlu Ahmet Yıldız ile birlikte satın almak için incelemeye geldiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metre yuvarlandı. Ahmet Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA