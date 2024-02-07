Arkadaşını öldürüp streç filme sardı; sevgilisine ise günlerce cinsel istismarda bulundu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşanan olayda İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu, ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ STREÇ FİLME SARDI

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

KOKU SEBEBİYLE KOMŞULARIN ŞİKAYETİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun, 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma da tamamlandı. Tarafların ifadelerinin yer aldığı iddianame sonrası tutuklu sanık İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davayla ilgili yargılamaya başlandı. Bugün yapılan ilk duruşmada tutuklu sanık İlyas Sarıkaya, tarafların avukatları ile Fatma O. ve öldürülen Recep Özaslan'ın yakınları hazır bulundu.

'SANA HASTAYIM' MESAJI

Duruşmada ifade veren İlyas Sarıkaya, Fatma O. ile uyuşturucu almak için beklerken tanıştıklarını söyledi. Kendisine iyi davranan Fatma O. ile kısa sürede arkadaş olduktan sonra kendisini evine davet ettiğini belirten Sarıkaya, "Kendisi ailesiyle tartıştığı için evine gitmeyip 2 ay boyunca bizde kaldı. Onunla evlenmeye karar verdik. Bir ara sokağa çıkınca arkadaşım olan Recep ile karşılaştım. Durumunun iyi olmadığını söyleyince evime çağırdım. Birlikte yaşamaya başladık. Her gün uyuşturucu kullanıyordu. Uyuşturucu alacak paramız bitince Fatma, evimizde olan antika halıları eski eşini arayıp eve çağırarak 2 bin liraya sattık. Recep Fatma'ya 'Sana hastayım' diye mesaj atmış. Olay günü sabah kalktığımda, Fatma ile Recep'in setlerini duydum. Uygunsuz vaziyette gördüm kendilerini. 'Bana bunu nasıl yaparsın?' diyerek Recep'e çıkıştım. Recep'e 2 el Fatma'ya 3-4 kez ateş ettim.

'SENİ BU İŞE BEN SOKTUM BEN ÇIKARACAĞIM'

'Bu işe seni ben soktum, ben çıkartacağım. Sana yardım edeceğim. Cesedi de aldıracağım. Merak etme' şeklinde konuştu. Fatma geçen süre içinde tıp fakültesinde eğitim aldığı için yaralarının önemli olmadığını, tedavisini kendisinin yapacağını bana iletti. Bunun üzerine tıbbı malzemeler aldım. 15 gün boyunca onun yanına yanaşmadım. Kendisini evde asla alıkoymadım. Recep'i öldürüp, Fatma'yı yaralama suçunu işledim. Diğer iddiaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA