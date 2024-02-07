07 Şub 2024 - 17:34- Gündem G:

MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

Kaynak: DHA

# MSB, etkisiz, terörist, Sosyal, Hava

07 Şub 2024 - 17:34 DHA Ankara- Gündem

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