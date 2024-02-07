Feci olay! Üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde kapalı köy yollarını açarken düşen çığda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz (35), toprağa verildi.
İlçede kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürüten İl Özel İdaresi personeli operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi ile yoldaki bir kamyonetin üzerine, dün akşam saatlerinde Karaköy köyü mevkisinde çığ düştü. Kamyonetteki 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, Yılmaz kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp operatöre ulaşıldı. Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Yılmaz için Şavşat ilçesinde cenaze düzenlendi. Cenazeye katılan Artvin Valisi Cengiz Ünsal ve Şavşat Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, Yılmaz'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu. Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Ciritdüzü köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.