07 Şub 2024 - 17:15- Gündem G:

Astronot Gezeravcı, geri dönüyor

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.

Astronot Gezeravcı, geri dönüyor mask
Astronot Gezeravcı, geri dönüyor
Astronot Gezeravcı, geri dönüyor
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 mürettebatı dünyaya dönüş için hazırlıklara başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı” dedi. Kacır, daha önce yaptığı açıklamada, koşulların uygun göründüğünü, Gezeravcı ve 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dünyaya dönüşünün 17.05’te başlayacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Kaynak: DHA

# Türk astronot Alper Gezeravcı, dünya, Sosyal, fatih, türkiye

07 Şub 2024 - 17:15 DHA - Gündem

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