Alanya'da ulaşıma yeni zam tarifesi. Okul servisleri de zamlandı

Alanya Minibüscüler, Otobüscüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Paşa Özkan, yaptığı açıklamayla toplu ulaşıma yüzde 20, devlet okullarında servis ücretlerine yüzde 27,5, özel okullarda servislere ise yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu

Başkan Özkan konuyla ilgili açıklamasında Belediye Başkanı Böcek ile görüşülerek ortak bir karar aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Adlıhan Dere ile yapmış olduğumuz toplantıda aldığımız ortak karar sonucu servis ve toplu taşıma ücretlerine uygulanacak artış UKOME genel kurulundan geçmiştir.

Bu karara göre; toplu taşıma tarifesine yüzde 20, devlet okulu öğrenci servisi tarifesine yüzde 27,5 ve özel okul öğrenci servisi tarifesine yüzde 30 zam uygulanmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi