Korkunç olay! Annesini önce hortumla ıslattı ardından dövüp tüfekle vurdu

Orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı. Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Umut Can Alay’ın, annesiyle birlikte yaşadığı eve alkollü şekilde geldiği, para istediği ve annesi vermeyince tartışmanın çıktığı öğrenildi. Sinirlenerek annesini banyoya itip, orada hortumla su sıkarak ıslattıktan sonra dövdüğü ve sonrasında av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü belirtildi. Umut Can Alay'ın, jandarmadaki ifadesinde ise alkolün etkisiyle yaşananları hatırlamadığını söyledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Umut Can Alay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNESİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Ayrıca babası 5 yıl önce kalp krizinden ölen Umut Can Alay'ın, annesi Hatice Alay'a 2021 yılında cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hatice Alay'ın 2021 yılında yaptığı şikayet sonrasında hakkında dava açılıp 2022 yılında Umut Can Alay'ın, 'Üst soya karşı cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ama annesinin şikayetini geri çektiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA