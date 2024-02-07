QM7’den ALGC’ye ziyaret

Alanya'nın önde gelen mobilya imalat tesislerinden biri olan QM7 Mobilya'nın Genel Müdürü Akın Kavi ve Operasyon Sorumlusu Gamze Çin, bugün Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ni (ALGC) ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kavi, şirketin güncel çalışmaları ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. Gazetecilerle yapılan görüşmede, QM7 Mobilya'nın sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve kalite odaklı üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

‘ALANYAMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN’

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, “Alanya’nın en büyük mobilya imalat tesislerinden olan QM7 Mobilya Genel Müdürü Akın Kavi bey’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. QM7 Mobilya Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

‘3 AYDA ÇOK BÜYÜK YOL KATETTİK’

QM7 Mobilya Genel Müdürü Akın Kavi, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. QM7 Mobilya’nın Alman çalışma sistemiyle yönetilen bir tesisi olduğunu ve 3 ay gibi kısa bir sürede olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Kavi, QM7 markası altında demonte ürünler yaparak internet pazarında da yerlerini almaya hazırlandıklarını belirtti. Kavi, “Alanya’da olmaktan çok mutluyum. Alanya cennet bir şehir. QM7 Mobilya olarak 6 ay önce çalışmalarımıza başladık. 6 bin 500 metrekare bir alanda 4 bin metrekare kapalı alan içinde son sistem makine parkuruyla işletmeye başladık. 4 ortaklı bir firmayız. 2 ortağımızın mobilya geçmişi var. 1995’ten itibaren mobilya işi yapıyorlar. Alanya’da mobilya alanında bir eksiklik olduğunu gördük. Bütün mimarların ve inşaatçıların en büyük sorunu mobilya. Bununla ilgili ARGE çalışması yaptık. Her şey çok güzel gidiyor. Alanya’da olamayan bir tesisi Alman çalışma sisteminde işletiyoruz. Fabrikamıza gelen herkes hayran oluyor. Bir fabrikanın 2 yılda gelecek olduğu seviyeye biz 3 ayda geldik. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. QM7 markası adı altında demonte ürünler yaparak bütün siteler girerek internet pazarında da yerimizi almak istiyoruz. İlk amacımız Alanya ve Antalya’ya hakim olmak. QM7 Mobilya olarak sosyal sorumluluk projelerine de çok önem veriyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.