İş arkadaşının evine gizlice girdi ve...

Fabrikada çalıştığı iş arkadaşı S.A.'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K., arkadaşı mesaide olduğu sırada evine gitti. Evin camından içeri giren İ.K., arkadaşının aylardır biriktirdiği 60 bin TL'yi çalarak evden ayrıldı.
POLİS İHBARI SONRASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Eve geldiğinde paralarının yerinde olmadığını fark eden S.A., polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.