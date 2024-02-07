- Asayiş

İş arkadaşının evine gizlice girdi ve...

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Bolu'da iş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldığı belirtilen İ.K. (32), polis ekiplerince yakalandı.

İş arkadaşının evine gizlice girdi ve... mask
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Fabrikada çalıştığı iş arkadaşı S.A.'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K., arkadaşı mesaide olduğu sırada evine gitti. Evin camından içeri giren İ.K., arkadaşının aylardır biriktirdiği 60 bin TL'yi çalarak evden ayrıldı.

POLİS İHBARI SONRASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Eve geldiğinde paralarının yerinde olmadığını fark eden S.A., polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

# Para, Polis, iş arkadaşı, sevk

07 Şub 2024 - 16:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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