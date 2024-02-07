Bir Seçil Erzan vakası daha; holding patronu gözaltına alındı

Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak görev yapan Ocakçı'nın, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği belirtildi.
KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI
1 Ocak 2023'te Ocakçı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakçı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakçı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Ocakçı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.
KIBRIS ÜZERİNDEN YURT DIŞINA KAÇACAKTI
Sedat Ocakçı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi. Öte yandan Ocakçı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.