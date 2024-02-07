07 Şub 2024 - 16:39- Asayiş G:

'Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık!' Dükkan sahibinden ağza alınmayacak sözler

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İstanbul Pendik'te yaşanan olayda bir dükkan sahibi kiracısının 10 bin lira olan kira bedelini 50 bin liraya çıkarmak istedi. Bunun üzerine kiracı ve dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine dükkan sahibi kiracısını dolaylı yoldan ölümle tehdit etti. Mağdur kiracı ise dükkan sahibi ile yaşadığı olayı cep telefonundan saniye saniye kayıt altına aldı.

'Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık!' Dükkan sahibinden ağza alınmayacak sözler mask
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Pendik'te bir dükkan sahibi, kiracısı ile dükkanının kira fiyatı üzerine tartışmaya başladı. İddiaya göre kiracı yapılacak olan zamda söz konusu 10 bin lira olan kira bedelinin 15 bin liraya yükselmesi gerektiğini savunurken, dükkan sahibi 10 bin lira olan kira bedelini 50 bin liraya yükseltmek istedi. Bunun üzerine ikili arasında şiddetli bir kira tartışması yaşandı. En sonunda dükkan sahibi olan adam kiracısını dolaylı yoldan ölümle tehdit etti. Dükkan sahibi kiracısına "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti. Yaşanan tartışmayı anbean kayıt altına alan kiracı, videoda dükkan sahibinin kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Bunun üzerine dükkan sahibi "Tehdit ediyorum. Neden ediyorum? Çünkü para vermiyorsun. Seninle çalışmak istemiyorum. Dükkanın kapısının önünde duracağım gir içeri girebilirsen. Yaklaştığın an bastonla sayısız kez sana vururum" dediği kaydedildi. Daha sonra yavaş adımlarla kiracısını kovan dükkan sahibi "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehditte bulundu.

Bütün yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldığını ifade eden kiracı hızlı adımlarla tartışmanın yaşandığı ofisten ayrıldı.

# Neden, sonra, ifade, Para

07 Şub 2024 - 16:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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