07 Şub 2024 - 16:29- Gündem G:

Antalya'da kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kepez'de bir otomobil karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Antalya'da kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Veli Ö. idaresindeki 07 AIM 268 plakalı otomobil, Yeşilırmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman ve Cemil Çakmak'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Osman Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Cemil Çakmak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

# Antalya, kaza, Kepez, Yaya, sağlık, Polis, Otomobil, kişi

07 Şub 2024 - 16:29 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Taksiciler İzmir'de öldürülen meslektaşları için toplandı mask
Taksiciler İzmir'de öldürülen meslektaşları için toplandı
Banka devinden ortalığı kasıp kavuracak dolar tahmini: Kendinizi hazırlayın! mask
Banka devinden ortalığı kasıp kavuracak dolar tahmini: Kendinizi hazırlayın!
Özçelik asker uğurladı mask
Özçelik asker uğurladı
Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi mask
Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi
Volkan Demirel'den deprem açıklaması: Beni sevmeyebilirsiniz, Hatay'ı sevin mask
Volkan Demirel'den deprem açıklaması: Beni sevmeyebilirsiniz, Hatay'ı sevin
Sokaktaki arabalar sırayla çizildi mask
Sokaktaki arabalar sırayla çizildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber