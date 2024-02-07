07 Şub 2024 - 16:29- Gündem

Antalya'da kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kepez'de bir otomobil karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.