Antalya'da kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Veli Ö. idaresindeki 07 AIM 268 plakalı otomobil, Yeşilırmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman ve Cemil Çakmak'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Osman Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Cemil Çakmak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.