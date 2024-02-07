Vahşet! İş arkadaşını baltayla...

Konya'da Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.
Olay, 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çalıştığı yerde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan ile vatandaşı olan iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş arkadaşı Hasan'ın başına defalarca balta ile vurdu. Abdullahvasi Hasan kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Gelen sağlık ekibi, Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli ise Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.