07 Şub 2024 - 16:25- Gündem G:

Vahşet! İş arkadaşını baltayla...

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı iş arkadaşını baltayla öldürdü.

Vahşet! İş arkadaşını baltayla... mask
Vahşet! İş arkadaşını baltayla...
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.

Olay, 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çalıştığı yerde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan ile vatandaşı olan iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş arkadaşı Hasan'ın başına defalarca balta ile vurdu. Abdullahvasi Hasan kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Gelen sağlık ekibi, Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli ise Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

# Balta, konya, iş arkadaşı, sağlık

07 Şub 2024 - 16:25 DHA Konya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Taksiciler İzmir'de öldürülen meslektaşları için toplandı mask
Taksiciler İzmir'de öldürülen meslektaşları için toplandı
Banka devinden ortalığı kasıp kavuracak dolar tahmini: Kendinizi hazırlayın! mask
Banka devinden ortalığı kasıp kavuracak dolar tahmini: Kendinizi hazırlayın!
Özçelik asker uğurladı mask
Özçelik asker uğurladı
Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi mask
Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi
Volkan Demirel'den deprem açıklaması: Beni sevmeyebilirsiniz, Hatay'ı sevin mask
Volkan Demirel'den deprem açıklaması: Beni sevmeyebilirsiniz, Hatay'ı sevin
Sokaktaki arabalar sırayla çizildi mask
Sokaktaki arabalar sırayla çizildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber