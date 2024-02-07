07 Şub 2024 - 16:05- Siyaset G:

Zafer Partisi Alanya’da Bolat dönemi

ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Alanya ilçe Başkanlığına Mustafa Bolat, atandı. Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan adayı Dr. Tahsin Biner Bolat’ı tebrik etti

Zafer Partisi Alanya’da Bolat dönemi mask
Zafer Partisi Alanya’da Bolat dönemi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Alanya ilçe Teşkilatına yeni bir atama gerçekleşti. Partinin Alanya ilçe başkanlığına Mustafa Bolat atandı. Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan adayı Dr. Tahsin Biner, “Bünyan ilçesinde doğan ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği diplomasıyla mezun olan Mustafa Bolat'a, Zafer Partisi Alanya ilçe başkanı olarak yeni görevinde başarılar diliyoruz! 20 yıl boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki uluslararası projelerde proje müdürlüğü yapmış, İngilizce ve Rusça dillerinde yüksek düzeyde bilgiye sahiptir. Ayrıca, 1977-78 yılları arasında İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Başarılar, Zafer eşliğinde bizlerle olsun” ifadelerini kullandı.

# Alanya, başkan, Zafer Partisi, aday, türkiye, Yüksek, Belediye

07 Şub 2024 - 16:05 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Özçelik adım adım sahada mask
Özçelik adım adım sahada
'Bizi izlemeye devam edin' mask
'Bizi izlemeye devam edin'
Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı mask
Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı
Alanya’da bir ilk gerçekleştirildi! Cuma Pazarı’nda dev organizasyon mask
Alanya’da bir ilk gerçekleştirildi! Cuma Pazarı’nda dev organizasyon
Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı mask
Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı
İstanbul için 6 anket birden yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar mask
İstanbul için 6 anket birden yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber