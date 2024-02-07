Zafer Partisi Alanya’da Bolat dönemi

Zafer Partisi Alanya ilçe Teşkilatına yeni bir atama gerçekleşti. Partinin Alanya ilçe başkanlığına Mustafa Bolat atandı. Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan adayı Dr. Tahsin Biner, “Bünyan ilçesinde doğan ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği diplomasıyla mezun olan Mustafa Bolat'a, Zafer Partisi Alanya ilçe başkanı olarak yeni görevinde başarılar diliyoruz! 20 yıl boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki uluslararası projelerde proje müdürlüğü yapmış, İngilizce ve Rusça dillerinde yüksek düzeyde bilgiye sahiptir. Ayrıca, 1977-78 yılları arasında İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Başarılar, Zafer eşliğinde bizlerle olsun” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.