FourFourTwo sıraladı: Dünyanın en büyükleri arasında üç büyükler nerede yer aldı

Dünyanın saygın futbol dergilerinden FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı. Sıralamada ülkemizden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da yer aldı.
İşte dünyanın en büyük 32 kulübü:
1- Real Madrid
2- Barcelona
3- Manchester United
4- Bayern Münih
5- Liverpool
6- Juventus
7- Milan
8- Manchester City
9- Chelsea
10- Inter
11- Paris Saint-Germain
12- Arsenal
13- Ajax
14- Borussia Dortmund
15- Atletico Madrid
16- Tottenham
17- Roma
18- Benfica
19- Napoli
20- Boca Juniors
21- River Plate
22- Galatasaray
23- Porto
24- Flamengo
25- Corinthians
26- Fenerbahçe
27- Valencia
28- Sao Paulo
29- Marsilya
30- Beşiktaş
31- Celtic
32- Rangers
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.