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FourFourTwo sıraladı: Dünyanın en büyükleri arasında üç büyükler nerede yer aldı

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Dünyanın en büyük 32 kulübü açıklandı. Türkiye’den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede kendine yer buldu.

FourFourTwo sıraladı: Dünyanın en büyükleri arasında üç büyükler nerede yer aldı mask
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Dünyanın saygın  futbol dergilerinden FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı. Sıralamada ülkemizden  Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da yer aldı.

İşte dünyanın en büyük 32 kulübü:

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Manchester United

4- Bayern Münih

5- Liverpool

6- Juventus

7- Milan

8- Manchester City

9- Chelsea

10- Inter

11- Paris Saint-Germain

12- Arsenal

13- Ajax

14- Borussia Dortmund

15- Atletico Madrid

16- Tottenham

17- Roma

18- Benfica

19- Napoli

20- Boca Juniors

21- River Plate

22- Galatasaray

23- Porto

24- Flamengo

25- Corinthians

26- Fenerbahçe

27- Valencia

28- Sao Paulo

29- Marsilya

30- Beşiktaş

31- Celtic

32- Rangers

# Sosyal, Yer, futbol, Fenerbahçe

07 Şub 2024 - 13:59 - Spor

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