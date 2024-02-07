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Bianca Censori'den bir skandal daha: Sokakta çırılçıplak transparan yağmurlukla...

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Hayranları, Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Los Angeles'ta transparan bir yağmurluğun altında çıplak olarak görüntülenmesinin ardından endişelerini paylaştı.

Bianca Censori'den bir skandal daha: Sokakta çırılçıplak transparan yağmurlukla... mask
Bianca Censori'den bir skandal daha: Sokakta çırılçıplak transparan yağmurlukla...
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29 yaşındaki Avustralyalı mimar Bianca Censori, yüzü lateks bir maske gibi görünen bir şeyle tamamen kapalı olan 46 yaşındaki rapçi kocasıyla birlikte görüntülendi.

Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Los Angeles'ta transparan içine hiçbir şey giymediği yağmurluğuyla şoke etti.

Hayranları o zamandan beri Bianca'nın iyiliği için endişelerini dile getirdiler ve sosyal medyada yorum yağdırdılar.


Fanlar "Biri bu kayıp kadını kurtarsın lütfen! Ona yardım edebilecek kimse var mı?", "Ailesi nerede?","Kurtarılmaya ihtiyacı var", "Yardıma ihtiyacınız varsa gözünüzü kırpın" yorumları yağdırdı.

Bazıları ise eleştirilerini Kanye'ye yönelterek, tartışmalı sanatçıyı karısının ne giyeceğini dikte ederek onu 'kontrol etmekle' suçladı.

Bazı hayranlar ise " Neden uygunsuz teşhirden tutuklanmıyor?" diye sordu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Neden

07 Şub 2024 - 15:31 - Magazin

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