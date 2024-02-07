Alanya'nın batı bölgelerine proje müjdesi! Tek tek anlattı...

Alanya Belediye Meclisi Üyesi Konaklı Eski Belediye Başkanı MHP'li Ali Şahin bugün basın mensupları ile bir araya geldi. Şahin görevi boyunca Alanya'nın batı bölgesinde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Uzun yıllardır aktif olarak siyaset yapan Şahin, Konaklı'nın ihtiyacı olan mezarlık projesi, Payallar'da yeni yapılan devlet hastanesinin yanına yapılacak olan mesire alanı, halkın kullanımı için park projesi ve Alanya'nın batısındaki 8 beldeyi birbirine bağlayacak çevre yolu projesinden bahsetti.

'SİYASET ÜSTÜ BİR PROJE OLDU'

Konaklı Mahallesi'nin acil bir şekilde yeni mezarlığa ihtiyacı olduğunu söyleyen Şahin, "Belediyede meclis üyesi olduktan sonra Adem başkan'ın yanına gittim. Dedim ki Konaklı'da iki tane mezarlığımız var. Bunun bir tanesi 20 bin metrekare, bir tanesi de 19 bin metrekare. Bunlar da dolmak üzere. Bizim acilen bir mezarlığa ihtiyacımız var. Sağ olsun bana direkt "Ali ağabey yeri belli mi?" diye sordu. Ben de yeri belli dedim. O zaman sen müracaatını yap ben takip edeceğim dedim. Sağ olsun müracaatını yaptı fakat bu mezarlık konusunda siyaset üstü bir şey yaşandı. 90 dönümlük mezarlığın müracaatını yapan MHP'li belediye başkanı Adem Murat Yücel, tahsisini yapan bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milletvekilimiz İbrahim Aydın, projesini yapan da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Ben buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda büyükşehire gitmiş durumda. Üç boyutlu projesi de burada görünüyor. Ben sayın Muhittin Böcek'e şunu söyledim: "Başkanım yol yaparsın genişler fakat mezarlık daim kalır." Ben örnek bir mezarlık istiyorum dedim. Sağ olsun hazırladılar 150 milyon liralık bir proje. Arazinin büyüklüğü 94 metrekare." dedi.

186 DÖNÜM MESİRE ALANI

Payallar'da yeni yapılan devlet hastanesinin yanına mesire alanı yapılacağını açıklayan Ali Şahin, "Bir gece saat 03.00'da kalktım. Gideyim Payallar'da yeni yapılan hastanenin havasına bir alayım dedim. Sabah başkanım Adem Murt Yücel'in yanına gittim. Ben yeni bir Kızılalan buldum dedim. Hastanenin yanına böyle bir ormanlık var, hastanenin yanında böyle bir mesire alanına ihtiyacımız var dedim. Bana direkt Ali ağabey yapalım, sen takip eder misin dedi. Ben de takip ettim. 186 dönüm mesire alanının taksisini yaptık. Şu anda Alanya Belediyesi de peyzajını yapıyor. Sanıyorum bir yıl içinde insanlarımızın kullanımına açılacak. Ben buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. 360 dönüm park alanı için de belediye olarak DSİ'ye müracaat yaptık. Sağ olsun sayın bakanımızın bize garanti vermesiyle bütün elemanlar geldi. Şu anda ıslah çalışmasının projesini hazırlıyorlar. Mevlüt bakanımız da sözünü verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

8 BELDEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ÇEVRE YOLU

Batı bölgesine yapılacak yeni çevre yolunun müjdesini veren Şahin, "Gelelim yol konusuna, ben batı bölgesinin bütün muhtarlarını çağırdım. Ben yol koydum 25 metre, Okurcalar koymuş 30 metre, 30 kilometrelik bir yol. Gelin birleşelim büyük bir yol yapalım dedim. Hepsi de destekledi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan bir süre önce sayın bakanımı davet ettim. Yanında şehir plancısı Kuddusi Müftüoğlu da geldi. Bana bu proje için teşekkür etti ve ne kadar devlet katkısı lazımsa yapacağım dedi. Okurcalar 6 bin 600 metre, İncekum 3 bin 600 metre, Avsallar 3 bin 750 metre, Türkler 4 bin 500 metre, Payallar 2 bin 750 metre, Konaklı 7 bin 500 metre ve Elikesik 2 bin 250 metre olmak üzere toplam 30 bin 950 metre Okurcalar'da biten bir yol olacak. 8 beldeyi birbirine bağlayan bir çevre yolu olacak. Batıdaki 35 mahallenin kolaylıkla Antalya'ya gidebileceği bir yol olacak." dedi. (Gülser YİĞİT)