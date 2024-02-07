Alanya'da korkunç yangın: Kışın ortasında sokakta kaldılar

Alanya'nın Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir sitenin giriş katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre evde eşi ve oğlu ile oturan Şerife Tekin isimli kadın uyandığı anda evdeki klimadan bir anda kıvılcımlar çıktığını fark eden Tekin komşularından yardım istedi. Komşuların verdiği ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz aileye ilk müdahaleyi yaparken İtfaiye ekipleri ise evdeki yangını söndürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşanan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Eşi ve çocuğu ile evine yapılan müdahaleyi gözyaşlarıyla izleyen Şerife Tekin, yaşananları şöyle anlattı: "Oğlumla beraber uyuyorduk, klimadan kıvılcımlar çıktı. Yangının kokusuna uyandık. Bizim koltuğa düştü, sonra klima patladı. Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım. Komşularım yardımıma koştu, her şeyimiz yandı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Yangının çıktığı esnada market alışverişine giden baba Rıfat Tekin ise şunları dile getirdi: "Eşim ve çocuk evdeydi. Klima patlamış, alev çıkmış. Eşim ve çocuğum kendini dışarı atmış. Şükür onlara bir şey olmadı. Ben yazın otellerde çalışıyorum, işim yok. Evsiz kalmak çok zor." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi