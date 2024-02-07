Tropikal meyve üretim merkezi haline gelen Alanya’da avokadoda iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, “Avokadoda çok güzel bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. 12. Ayda biraz sıkıntı yaşadık ama şuanda ihracat üst düzeye çıktı. İhracat kilosu 80-85 TL civarında. Adet fiyatları da 18-23 TL arasında satılıyor. Alanya avokadosu dediğimiz Fuerte’nin hasat sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. İkinci ay içerisinde Fuerte cinsi avokadosu olanların hasatlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Fuerte cinsi gecikme yaparsa bir yıl sonra eksik ürün veriyor. İkinci ay itibariyle Pinkerton cinsine başladık. Bu cins de lezzet olarak çok güzel fakat ihracat olarak çok tercih edilmiyor. Ama biz üreticilerimize ekmelerini tavsiye ediyoruz. Hass avokado dediğimiz cinsin de 15 gün içerisinde hasadına başlayacağız” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
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Alanya avokadosu yüzleri güldürdü
Türkiye'nin avokado üretimin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Alanya'da avokadonun ihracat kilosunun 80-85 TL civarında, adet fiyatları da 18-23 TL arasında satıldığı açıklandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.