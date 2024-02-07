Uzman isimden korkutan açıklama! "Enflasyon ile mücadeleye ara verildi"

Enflasyonun artmasıyla vatandaşın cebindeki para erimeye devam ediyor. TÜİK'e göre 2024 Ocak ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 6,70 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 64,86 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 54,72 oranında artış gösterdi. ENAG'a göre ise, enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 129,11.

Prof. Dr. Hakan Kara kişisel X hesabından ekonomiye dair güncel analizler paylaşmaya devam ediyor. Kara'nın bugün yayınladığı "Enflasyonla mücadeleye seçim arası verildi" paylaşımı dikkat çekti.

Döviz rezervlerindeki düşüşe dikkat çeken Kara, rezervlerdeki düşüşün temel nedenini "enflasyonla mücadeleye seim arası verildiği algısının güçlenmesi" olarak yorumladı. Kara, seçimler öncesinde ( Mart- Mayıs 2023) yaklaşık 18 milyar dolar altının yastık altına girdiğini ve bu durumun da rezervleri etkilediğini belirtti.

YASTIK ALTI ALTIN

Kara, Ocak 2024'te, yastık altındaki altının uzun bir aradan sonra ilk defa azaldığını (1,1 milyar dolar) olarak hesaplandığını ifade etti.

Prof. Dr. Kara'nın görüşleri, enflasyonla mücadelede seçimlerin bir etken olabileceğini ve bunun döviz rezervlerini de etkilediğini gösteriyor.