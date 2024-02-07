- Ekonomi

Uzman isimden korkutan açıklama! "Enflasyon ile mücadeleye ara verildi"

ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, döviz rezervlerindeki düşüşe dikkat çekti. Kara, seçimlerden sonra artan rezervlerin, 2024'ün başından itibaren tersine döndüğünü ve net ve brüt düşüş yaşandığını gösteren grafikler paylaştı. Kara, döviz rezervlerindeki düşüşün nedeninin "Enflasyonla mücadeleye seçim arası verildiği algısının güçlenmesi" olduğunu söyledi.

Uzman isimden korkutan açıklama! "Enflasyon ile mücadeleye ara verildi" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Enflasyonun artmasıyla vatandaşın cebindeki para erimeye devam ediyor. TÜİK'e göre 2024 Ocak ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 6,70 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 64,86 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 54,72 oranında artış gösterdi. ENAG'a göre ise, enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 129,11.

Prof. Dr. Hakan Kara kişisel X hesabından ekonomiye dair güncel analizler paylaşmaya devam ediyor. Kara'nın bugün yayınladığı "Enflasyonla mücadeleye seçim arası verildi" paylaşımı dikkat çekti.

Döviz rezervlerindeki düşüşe dikkat çeken Kara, rezervlerdeki düşüşün temel nedenini "enflasyonla mücadeleye seim arası verildiği algısının güçlenmesi" olarak yorumladı. Kara, seçimler öncesinde ( Mart- Mayıs 2023) yaklaşık 18 milyar dolar altının yastık altına girdiğini ve bu durumun da rezervleri etkilediğini belirtti.

YASTIK ALTI ALTIN

Kara, Ocak 2024'te, yastık altındaki altının uzun bir aradan sonra ilk defa azaldığını (1,1 milyar dolar) olarak hesaplandığını ifade etti.

Prof. Dr. Kara'nın görüşleri, enflasyonla mücadelede seçimlerin bir etken olabileceğini ve bunun döviz rezervlerini de etkilediğini gösteriyor.

# Para, Son, yüzde, ifade, devam, sonra, Mart, Ocak

07 Şub 2024 - 14:47 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Emeklilere 9.000 TL ek ödeme! Destekler bugün ve yarın hesaplara yatırılacak mask
Emeklilere 9.000 TL ek ödeme! Destekler bugün ve yarın hesaplara yatırılacak
Hafize Gaye Erkan görevden alındığı günün detayları ortaya çıktı: Şok eden '2 milyar dolar' detayı mask
Hafize Gaye Erkan görevden alındığı günün detayları ortaya çıktı: Şok eden '2 milyar dolar' detayı
Büyükşehir temiz enerji üretiyor mask
Büyükşehir temiz enerji üretiyor
Antalya ve Alanya'da kiracılar dikkat! Kirayı IBAN'a yatıranlara kötü haber geldi mask
Antalya ve Alanya'da kiracılar dikkat! Kirayı IBAN'a yatıranlara kötü haber geldi
Garanti Bankası'ndan flaş duyuru: Hesaplarınıza 100.000 TL yatacak hemen kontrol edin mask
Garanti Bankası'ndan flaş duyuru: Hesaplarınıza 100.000 TL yatacak hemen kontrol edin
Emekliye ek ödeme kesinleşti: İşte alacağınız para mask
Emekliye ek ödeme kesinleşti: İşte alacağınız para
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber