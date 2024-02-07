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Emeklilere flaş duyuru: Bayram ikramiyelerinde son dakika değişikliği

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Türkiye'de milyonlarca emeklinin biraz nefes aldığı ikramiyelerde değişikliğe gidiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı Vedat Işıkhan canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Emeklilere flaş duyuru: Bayram ikramiyelerinde son dakika değişikliği mask
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Milyonlarca emekli, yılda iki kez aldığı bayram ikramiyelerinde artış talep ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuya açıklık getirdiği bir canlı yayında önemli duyurular yaptı.

EMEKLİLER İKRAMİYELERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenen ikramiye tutarında değişiklik yaşanacak. Milyonlarca emekliye, şu an için her bayram için toplamda 2.000 TL olan ikramiye tutarı artırılabilir. Emekliler, ikramiyelerinin artırılmasını istiyor ve Bakan Işıkhan da bu konuda adımlar atılacağını belirtti.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Haberler.com’un aktardığına göre, Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında emeklilerin taleplerini karşıladıklarını ve titizlikle takip ettiklerini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşerek emeklilerin taleplerini değerlendireceklerini belirtti.

16 MİLYON EMEKLİ OLMASI BEKLENİYOR

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı: “İstihdam sayımızı yeniden 914 bin seviyesine getirdik. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı. Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanları da önemsiyoruz. Ekonomiyi canlandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu yönde adımlar atmaya hazırız. 950 bin EYT’li tekrar iş gücüne katıldı. 2024’ün sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin olması bekleniyor.”

# Sosyal, Bakan

07 Şub 2024 - 14:07 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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