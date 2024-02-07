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Fenerbahçe'den bir transfer daha... Bu kez Uzakdoğu'dan geliyor!

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Süper Lig'de kış transfer dönemine en çok damgasını vuran takım hiç şüphesiz Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler, özellikle defans hattına ciddi takviyeler eklerken şimdilerde bir transfer haberi daha sosyal medyada söz konusu olmaya başladı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha... Bu kez Uzakdoğu'dan geliyor! mask
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Kış transfer döneminin en iddialı takımı Fenerbahçe bu dönemde Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic gibi yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Bütün bu transfer hamleleriyle yetinmeyen sarı kanaryalar, şimdi de defans hattının sol bek pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor. Güney Koreli gazeteci Jason Lee'nin yazdığı habere göre Fenerbahçe, Güney Koreli milli futbolcu Seol Young-Woo için kulübü Ulsan Hyundai'ye teklif götürdü. Güney Kore Milli takımında da sol bek mevkisinin vazgeçilmezi olan Woo'nun Avrupa'da top koşturmak istediği ifade edildi. 25 yaşındaki genç futbolcuya Avrupa'dan yalnızca Fenerbahçe talip değil. Sırbistan takımlarından FK Crvena Zvezda'nın da Koreli futbolcunun takımına teklif götürdüğü belirtildi. Ancak Seol Young Woo'nun milli takımdan arkadaşı olan Kim Min Jae sayesinde Fenerbahçe'ye sıcak baktığı düşünülüyor.

2022/2023 sezonunda takımı Ulsan HD FC ile 34 maçta forma giyen Seol Young-Woo, takımıyla 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

# ifade, 2022, genç, Fenerbahçe

07 Şub 2024 - 14:04 - Spor

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