- Magazin

Dilber'e özenip pavyona gittiler: Evi barkı bırakıp geri çıktılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı olay oldu. Dilber dansı büyük bir furya haline gelirken pavyon fiyatları da ikiye katlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan pavyon hesabı gündem oldu.

Dilber'e özenip pavyona gittiler: Evi barkı bırakıp geri çıktılar mask
Dilber'e özenip pavyona gittiler: Evi barkı bırakıp geri çıktılar
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren İnci Taneleri dizisi yayınlandığı bölümleriyle de reyting rekorları kırdı. Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri çok konuşuldu. Dilber'in pavyon dansı ise bir akım haline geldi.

'Dilber dansı, Dilber elbisesi' derken pavyon fiyatları da ikiye katlandı. "Dilber dansı" olarak ifade edilen pavyon dansı, çok sayıda işletmenin fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasına neden oldu.

İnci Taneleri dizisinin ardından pavyon adisyonları da sosyal medyada yayılmaya başlandı. Eylül ayında İzmir'de gelen pavyon hesabı yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan hesaplarda ortalama tutar 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken, 29 Eylül tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde yer alan bir pavyonda gelen 284 bin liralık hesap, herkesi şaşırttı.

284 bin TL'lik hesaba, indirim uygulanarak 240 bin TL'ye kadar düşürüldüğü belirtilirken, ayrıca adisyona 450 TL de ikram uygulanmış. Apisyondaki kalem kalem tutarlar da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son, İzmir, yüzde, ifade, Gelen, Yer, Neden

07 Şub 2024 - 14:02 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Can Yaman bir ayda nasıl on kilo verdiğini açıkladı mask
Can Yaman bir ayda nasıl on kilo verdiğini açıkladı
TikTok'ta yayın yapan genç kız babasına yakalanınca... Korkunç dayak anları kamerada mask
TikTok'ta yayın yapan genç kız babasına yakalanınca... Korkunç dayak anları kamerada
Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı mask
Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı
Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla... mask
Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla...
Konaklı'da evlendiler mask
Konaklı'da evlendiler
Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi mask
Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber