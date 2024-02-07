Anatolia Hospital’dan ALGC üyelerine indirimli sağlık hizmeti

ANATOLİA Hospital Başhekimi Op. Dr. Tevfik Hacıhamdioğlu Anatolia Hospital ile Kurumsal Pazarlama ve Satış Uzmanı İnci Demir bugün Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Anatolia Hospital ile Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti ‘İndirimli sağlık hizmeti' sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında ALGC üyeleri, eşleri, çocukları, anneleri ve babaları yüzde 20 indirimli sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

‘ANATOLİA HOSPİTAL’ TEŞEKKÜR EDERİZ’

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, “ALGC olarak üyelerimizin özel sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmaları çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Anatolia Hospital ile indirimli sağlık sözleşmesi imzaladık. Anatolia Hospital Başhekimi Op. Dr. Tevfik Hacıhamdioğlu’na teşekkür ederiz.

‘BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ’

Anatolia Hospital Başhekimi Op. Dr. Tevfik Hacıhamdioğlu ise, “Anatolia Hospital Grubu olarak ALGC üyelerine eşlerine, çocuklarına, annelerine ve babalarına sağlık hizmeti vermekten çok mutluyuz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler dileriz”