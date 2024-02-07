Bilirkişi raporundan 'ihmaller zinciri' çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan ve 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı yolcu midibüsü kazasına ilişkin bilirkişi raporu, kazanın ardındaki ihmaller zincirini gün yüzüne çıkardı. 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen kaza, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu midibüsünün yokuştan inerken virajda kontrolden çıkıp bir evin duvarına çarparak devrilmesiyle meydana geldi.

KAZA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, kaza öncesi bir dizi ihmaller dikkat çekiyor. Raporda, yaralı sürücü Adem B.'nin, kazadan saatler önce ilk kez teslim aldığı aracın frenlerinin sertleştiğini yetkililere bildirmesine rağmen, yola devam etmesi ve aracın kronik fren arızasının giderilmediği belirtildi. Ayrıca, midibüsün kapasitesi üzerinde ayakta yolcu alması ve arka fren mekanizmasında yağ kaçağı tespit edilmesi gibi ciddi eksikliklerin yanı sıra, rutin bakımların usulüne uygun yapılmadığı tespit edildi.

Rapor, midibüsün sürüş emniyetinin bulunmadığını ve bu durumun kazaya zemin hazırladığını vurguladı. Teknik inceleme sonucunda, aracın kompresörünün yeterli düzeyde hava basıncı üretmediği, arka tekerlerin frenleme yapmadığı, ön tekerlek balatalarının bitik durumda olduğu ve elektriksel kablo arızası nedeniyle sürücünün bu durumdan haberdar olmadığı belirlendi.

Bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili şirket TULAŞ 'asli' kusurlu, kazadan sonra tutuklanıp cezaevinden tahliye edilen sürücü ise 'tali' kusurlu bulundu. Kaza anına dair araç içi görüntülerde, midibüsün hızla kontrolden çıktığı ve dehşet verici kazanın yaşandığı anlar gözler önüne serildi.

Bu rapor, kamu taşımacılığında güvenlik önlemlerinin ve araç bakımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterirken, benzer felaketlerin önlenmesi adına alınması gereken önlemlerin altını çiziyor.