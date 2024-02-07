Emekliye bayram ikramiyesi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye verilebilecek bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamalarda bulunurken konuya dair yeşil ışık yaktı.

Işıkhan, konuyla ilgili olarak, "Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'2 BİN LİRAYLA BAŞLADIK'

Bakan Işıkhan, NTV canlı yayınında soruları yanıtlayarak ikramiye ödenmesine 2 bin lira ile başladıklarını belirtirken, "Emekliler bizim için çok değerli. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme konusu emeklilerimiz için de geçerli. Bayram ikramiyesi de AK Parti döneminde gerçekleşti. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. İki bayram için 2 bin TL ile başladık daha sonra 2.200 TL'ye ardından da 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını öncelendiriyoruz" dedi.

Işıkhan, açıklamalarına devam ederek şu ifadeleri kullandı:

EMEKLİLERE FARK ÖDEMESİ

Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız.

EYT kapsamındaki düzenlemeden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. 950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz.

Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

Kaynak: Karar