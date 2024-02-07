AVM'de ilişki skandalı: Çevredekilere de aldırmadılar

Mexico City'nin Sinaloa kentindeki Culiacan bölgesindeki bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Bir çiftin alışveriş merkezinin ortasında bulunan bankın üzerinde uzanarak cinsel ilişkiye girdiği anlar saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekildi. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntüler tepkilere neden oldu.
Olay sırasında neden hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği belirsizliğini koruyor ve yetkililerin soruşturma yapıp yapmadığı da bilinmiyor.
Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Neden güvenlik görevlisi duruma müdahale etmiyor?" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Seks konusunu yeniden tabu haline getirelim" yorumunu ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.