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AVM'de ilişki skandalı: Çevredekilere de aldırmadılar

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Mexico City'nin kuzeybatısında bulunan Culiacan'daki bir alışveriş merkezinin ortasında bir çiftin yakınlaştığı dakikalar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İkilinin alışveriş merkezinin ortasında diğer müşterilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiği anlar gündem yarattı.

AVM'de ilişki skandalı: Çevredekilere de aldırmadılar mask
AVM'de ilişki skandalı: Çevredekilere de aldırmadılar
AVM'de ilişki skandalı: Çevredekilere de aldırmadılar
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Mexico City'nin Sinaloa kentindeki Culiacan bölgesindeki bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Bir çiftin alışveriş merkezinin ortasında bulunan bankın üzerinde uzanarak cinsel ilişkiye girdiği anlar saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekildi. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntüler tepkilere neden oldu.

Olay sırasında neden hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği belirsizliğini koruyor ve yetkililerin soruşturma yapıp yapmadığı da bilinmiyor.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Neden güvenlik görevlisi duruma müdahale etmiyor?" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Seks konusunu yeniden tabu haline getirelim" yorumunu ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Neden

07 Şub 2024 - 11:41 - Magazin

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