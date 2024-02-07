- Magazin

Avokado ağacına bal arıları kovan yaptı: İnanılmaz dansları kameraya yansıdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Avokado ağacına kovan yapan bal arılarının ilginç danslarını gören çiftçi hemen kamerasına sarılarak o muhteşem anları ölümsüzleştirdi.

Avokado ağacına bal arıları kovan yaptı: İnanılmaz dansları kameraya yansıdı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Nerede çekildiği henüz belli olmayan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bir avokado ağacına kovan yapan bal arıları ritmik dansları ile adeta büyüledi.

İşte o görüntüler...

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

07 Şub 2024 - 11:16 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Can Yaman bir ayda nasıl on kilo verdiğini açıkladı mask
Can Yaman bir ayda nasıl on kilo verdiğini açıkladı
Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı mask
Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı
Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla... mask
Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla...
Konaklı'da evlendiler mask
Konaklı'da evlendiler
Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi mask
Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi
Demirtaş'ta renkli düğün mask
Demirtaş'ta renkli düğün
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber