- Sağlık

Yeni salgın tehlikesi Türkiye sınırına dayandı

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Yunanistan Sağlık Bakanlığı Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki artış sonrası kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı. Virüsün yayılmasının önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulacak.

Yeni salgın tehlikesi Türkiye sınırına dayandı mask
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

# ifade, 2022, sağlık, Karar

07 Şub 2024 - 10:40 - Sağlık

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