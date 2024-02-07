Erdoğan Alanya ve Antalya adaylarının tanıtımı için geliyor

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı 7 Şubat 2024 Çarşamba yapacak aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini belirterek; Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhur İttifakı Antalya aday tanıtımı toplantısı yapılacağını açıkladı.

İl Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “7 Şubat Çarşamba günü genel başkan vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'ın katlımı ile yapılması planlanan Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantımız iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Cuma günü Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantımız gerçekleştirilecektir.”

Kaynak: Haber Merkezi