- Siyaset

Son Dakika! İstanbul'da dengeler değişti: Adaylıktan çekildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda önemli bir karar aldı. DEM Parti'den aday olacağı yönündeki spekülasyonlara son veren Demirtaş, adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu.

Son Dakika! İstanbul'da dengeler değişti: Adaylıktan çekildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Başak Demirtaş'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla aday olmaya hazır olduğumu ifade etmiştim. Ancak, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü partimizi temsilen bir heyetle gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, karşılıklı istişareler neticesinde adaylık beyanımın başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Genel Merkezi ve destekçilere teşekkürlerini sunan Demirtaş, alınan kararın tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki günlerde partinin ilan edeceği adayların tam destekleneceğini ve partinin başarısı için çalışılacağını belirtti.

Başak Demirtaş, partisinin resmi açıklamaları dışında yapılacak her türlü açıklamaya itibar edilmemesi ve spekülasyonlara prim verilmemesi çağrısında bulundu. "Hep birlikte başaracağız, temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, günü

07 Şub 2024 - 10:12 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Özçelik adım adım sahada mask
Özçelik adım adım sahada
'Bizi izlemeye devam edin' mask
'Bizi izlemeye devam edin'
Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı mask
Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı
Alanya’da bir ilk gerçekleştirildi! Cuma Pazarı’nda dev organizasyon mask
Alanya’da bir ilk gerçekleştirildi! Cuma Pazarı’nda dev organizasyon
Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı mask
Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı
İstanbul için 6 anket birden yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar mask
İstanbul için 6 anket birden yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber