Son Dakika! İstanbul'da dengeler değişti: Adaylıktan çekildi

Başak Demirtaş'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla aday olmaya hazır olduğumu ifade etmiştim. Ancak, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü partimizi temsilen bir heyetle gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, karşılıklı istişareler neticesinde adaylık beyanımın başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Genel Merkezi ve destekçilere teşekkürlerini sunan Demirtaş, alınan kararın tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki günlerde partinin ilan edeceği adayların tam destekleneceğini ve partinin başarısı için çalışılacağını belirtti.

Başak Demirtaş, partisinin resmi açıklamaları dışında yapılacak her türlü açıklamaya itibar edilmemesi ve spekülasyonlara prim verilmemesi çağrısında bulundu. "Hep birlikte başaracağız, temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi