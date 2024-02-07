- Asayiş

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ABONE OL Google News Sayfamız

İZMİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İZMİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda şüphelilerden 10’u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

# İzmir, Jandarma, kişi

07 Şub 2024 - 09:27 DHA İzmir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı mask
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı
Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi mask
Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Sağanak sele neden oldu; camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurtarıldı mask
Sağanak sele neden oldu; camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurtarıldı
Ailesine ait çiftlikte yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi mask
Ailesine ait çiftlikte yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi
Son dakika! 25 adrese operasyon: 40 gözaltı mask
Son dakika! 25 adrese operasyon: 40 gözaltı
Sokakta başlayan kavga kanlı bitti mask
Sokakta başlayan kavga kanlı bitti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber