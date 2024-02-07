İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İZMİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda şüphelilerden 10’u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.