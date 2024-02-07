- Asayiş

Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

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DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında, evdeki 6 kişi dumandan etkilendi.

Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi mask
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Yangın, gece saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Mahallesi Bel Sokak’taki 2 katlı evde çıktı. İddiaya göre evdekilerin uyuduğu sırada sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yayılan dumandan etkilenen aile yangını fark edince evi tahliye etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Hüseyin K. (34), Mizgin K. (30), Sultan K. (25), Yağmur K. (5), Azra K. (4) ve Hazal K. (2), çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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07 Şub 2024 - 06:25 DHA - Asayiş

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