Sobadan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Mahallesi Bel Sokak’taki 2 katlı evde çıktı. İddiaya göre evdekilerin uyuduğu sırada sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yayılan dumandan etkilenen aile yangını fark edince evi tahliye etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Hüseyin K. (34), Mizgin K. (30), Sultan K. (25), Yağmur K. (5), Azra K. (4) ve Hazal K. (2), çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.