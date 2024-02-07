- Asayiş

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Kerem E. (18) ile arkasındaki yolcu T.T. (17) yaralandı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı mask
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Kaza, saat 19.40 sıralarında Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine giden Kerem E. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce savrulan motosikletteki sürücü Kerem E. ile arkasındaki yolcu T.T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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07 Şub 2024 - 06:25 DHA Bursa- Asayiş

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