Banka devinden ortalığı kasıp kavuracak dolar tahmini: Kendinizi hazırlayın!

Christian Wietoska'ya göre Merkez Bankası ek faiz artırımlarına devam etse bile Dolar'ın yıl sonunda 40 TL'ye yaklaşacağını söyledi.

Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska'dan Merkez Bankası’ndaki koltuk değişikliğinin ardından Dolar kurunun hangi yönde ilerleyeceğine dair bir tahmin açıklaması geldi.

Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Wietoska, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda meydana gelen başkan değişikliğinin bankalarının uyguladığı politikayı değiştirmeyeceğini belirtti.

TCMB'nin yaptığı ek faiz artışlarının henüz baz senaryolarında olmadığını söyleyen Wietoska TCMB'den ortodoks yaklaşımına devam etmesini beklediklerini ifade etti.

250-500 BAZ PUANLIK ARTIŞ GELEBİLİR

Wietoska diğer yandan Merkez Bankası’nın enflasyonla savaşmaya devam edeceğini öngördüklerini ve şayet enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa bunun 250-500 baz puanlık artışı gelebileceğini söyledi.

Wietoska, bundan sonraki dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebileceğini, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmelerin olası olduğunu belirtti.

Ek faiz artışının ülke genelinde enflasyon açısından güvence yaratabileceğini vurgulayan Wietoska Merkez Bankasının faiz artışlarını masada tutmasının yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini artıracağını savundu.

Bir de dolar tahmininde bulunan Wietoska, Dolar/TL 'nin bu yıl sonunda 38 TL'ye ilerleyeceğini söyledi.

Kaynak: Haber MERKEZİ