Tesla'dan sürücüleri şok eden üretim hatası... 3500 KM'de adeta yok oldu!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Cybertruck modeli, geçtiğimiz aylarda seri üretime geçerek kullanıcılara teslim edildi. Ancak araç sahipleri, Cybertruck'ın jant kapaklarında beklenmeyen bir sorunla karşılaştıklarını söylüyor.

3500 KİLOMETREDE PLASTİK VE KAUÇUK YANIKLARI ORTAYA ÇIKTI

T Sportline adlı aksesuar şirketi tarafından paylaşılan görseller, Cybertruck lastiklerinin yanaklarında gözle görülür hasarlar olduğunu ortaya koydu. Araçlar henüz 3500 km'yi dahi tamamlamamışken, aero jant kapaklarında plastik ve kauçuk yanıkları tespit edildi.



TESLA AERO JANT KAPAKLARININ ÇIKARILMASINI ÖNERİYOR

Jant bölgesindeki yanak kısmı, lastiğin yola uyum sağlamasına ve darbeleri absorbe etmesine yardımcı olan esnek bir bölümdür. Ancak Cybertruck'ta jant kapağının yanak bölgesine çok yakın olduğu ve bu durumun yanak ile plastik kapağın temasına neden olduğu belirlendi. Sektör uzmanları, Tesla Cybertruck sahiplerine, lastik hasarını önlemek amacıyla aero jant kapaklarını çıkarmalarını öneriyor. Yanak çizikleri başlangıçta kozmetik sorunlar gibi görünse de, aşınmanın iç çelik kordonlarına zarar verebileceği ve lastiği tehlikeye atabileceği belirtildi.



Bu tasarım hatası, Cybertruck gibi tamamen yeni bir aracın zorluklarını ve beklenmedik sorunlarını ortaya koyuyor. Tesla'nın bu sorunu ele alarak jantları ücretsiz değiştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber MERKEZİ